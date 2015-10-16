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بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى مسجد السيد البدوى قبل الاحتفال بالمولد

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بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى مسجد السيد البدوى قبل الاحتفال بالمولد بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة فى مسجد السيد البدوى قبل الاحتفال بالمولد
توافد الآلاف من أتباع الطرق الصوفية من جميع أنحاء الجمهورية لأداء صلاة الجمعة فى مسجد السيد أحمد البدوى بمدينة طنطا، لإعلان بدء الاحتفالات الرسمية بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوى، وأدى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية والقيادات الشعبية والتنفيذية الصلاة فى المسجد الأحمدى وسط إقبال كبير من أهالى الغربية، وأتباع الطرق الصوفية .

وبدأت الطرق الصوفية فى إقامة سرادقات الاحتفالات ولافتات تعلن عن هوية الطريقة فى شوارع مدينة طنطا وبجوار المسجد الأحمدى، كما أقامت وزارة الأوقاف سرادقات رسمية فى الصارى المجمع الكبير مكان الاحتفالات، ونظمت مديرية الثقافة بالغربية خيمة كبيرة فى الصحن الخارجى للمسجد لإذاعة فقراتها من فن وأدب وشعر خلال أسبوع الاحتفالات، وتوافد أبناء الوجه القبلى من أهالى الصعيد ومعهم الجمال والذبائح لإطعام الفقراء والمساكين.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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