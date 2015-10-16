أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إحباط تسلل 8 أشخاص من محافظتى قنا وأسيوط إلى ليبيا عن طريق السلوم

Google+ Print
إحباط تسلل 8 أشخاص من محافظتى قنا وأسيوط إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 8 أشخاص من محافظتى قنا وأسيوط إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 8 من محافظتى قنا وأسيوط إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، اليوم الجمعة، إخطارًا من قسم شرطة السلوم، بتسلم 8 متهمين 3 منهم من محافظة قنا و5 من محافظة أسيوط وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

كما تمكن الضابط المعين بقول شرق مدينة مرسى مطروح والقوة المرافقة، من ضبط 2 من محافظتى شمال سيناء وسوهاج، هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن، في قضايا مخدرات وهتك عرض والقتل العمد.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارًا اليوم الجمعة، بضبط "سليمان.م.س" 44 سنة صاحب معرض سيارات، مقيم برفح، شمال سيناء، المحكوم عليه في القضية لسنة 2008 - جنايات الشيخ زويد "مخدرات" المقضى فيها غيابيًا بالسجن المؤبد بجلسة 5 نوفمبر 2012، ومتهم في قضية أخرى "تبديد".

كما تم ضبط "محمد.ر.س" 30 سنة عاطل، مقيم سوهاج، المحكوم عليه في القضية لسنة 2014 جنايات المقطم "هتك عرض"، المقضي فيها بالسجن 10 سنوات، القضية لسنة 2014 جنايات المقطم، "قتل عمد" المقضي فيها بالسجن 3 سنوات ومتهم في قضية أخري "تبديد".

تحررت المحاضر اللازمة وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365