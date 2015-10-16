بالصور.. انطلاق بطولة الجمهورية للفروسية فى شرم الشيخ بمشاركة 119 لاعبًا

انطلقت فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية، اليوم الجمعة، بمشاركة 119 لاعبًا فى مدينة شرم الشيخ، بتنسيق مع اتحاد المصرى للفروسية، تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

بدأت فعاليات البطولة، بعد ظهر اليوم، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، وعلى أنور الشناوى مدير عام الشباب والرياضة، بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الأوليمبية ورئيس الاتحاد المصرى للفروسيه، ونائب رئيس الاتحاد العربى للفروسية، وعضو الاتحاد الدولى لالتقاط الأوتاد، والمهندس مطيع إسماعيل أونر، بمشاركة نادى القوات المسلحة ونادى اتحاد الشرطة الرياضى ونادى الجمعيه الرياضيه لأصحاب الخيل والفروسيه ونادى الجزيره الرياضى ونادى الفروسيه بالجزيره ونادى سبورتنج ونادى سموحة ونادى جليم بلازا ومركز المدرسة المصرية للفروسية ونادى المعادى الرياضى ونادى الحرس الجمهورى للفروسية.



>