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سفر وعودة 1114 مصريًا وليبيا عبر منفذ السلوم

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سفر وعودة 1114 مصريًا وليبيا عبر منفذ السلوم سفر وعودة 1114 مصريًا وليبيا عبر منفذ السلوم
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى سفر ووصول 1114 مصريًا وليبيا، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم رصدت إنهاء إجراءات سفر 798 إلى الجانب الليبى، بينهم 220 مصريًا و578 ليبيًا.

وأوضح "لطفى" أنه تم إنهاء إجراءات وصول 316 مصريًا، بينهم 255 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و61 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريًا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك حتى الآن إلى 90 ألفًا و456 مصريًا.

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