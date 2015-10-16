خطيب المسجد الأحمدى بطنطا يتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة

تحدث الشيخ خيري نعيم إمام وخطيب المسجد الأحمدي في مدينة طنطا، عن الهجرة النبوية الشريفة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، مؤكدا أنه حدث تاريخي فريد، انتهى بسياقه الزماني والمكانى.

وحث إمام المسجد المصلين بشغل أنفسهم بطاعة الله، والإقلاع عن الذنوب وهجر الخطايا، ذاكرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه".

وحث إمام المسجد المصلين بالوحدة والاصطفاف صفا واحدا بعيدا عن الفرق والجماعات المتفرقة، فالإسلام دين الوحدة والتماسك، معرجا علي مواقف رسول الله بعد الهجرة، من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، في صف واحد ولم يكن هناك فرق أو جماعات.

جدير بالذكر أن اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية قد شارك المصلين في صلاة الجمعة بالمسجد الأحمدي بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية وحشد جماهيري من الصوفيين، وأهالي محافظة الغربية.

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