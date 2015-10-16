أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

خطيب المسجد الأحمدى بطنطا يتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة

Google+ Print
خطيب المسجد الأحمدى بطنطا يتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة خطيب المسجد الأحمدى بطنطا يتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة
تحدث الشيخ خيري نعيم إمام وخطيب المسجد الأحمدي في مدينة طنطا، عن الهجرة النبوية الشريفة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، مؤكدا أنه حدث تاريخي فريد، انتهى بسياقه الزماني والمكانى.

وحث إمام المسجد المصلين بشغل أنفسهم بطاعة الله، والإقلاع عن الذنوب وهجر الخطايا، ذاكرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه".

وحث إمام المسجد المصلين بالوحدة والاصطفاف صفا واحدا بعيدا عن الفرق والجماعات المتفرقة، فالإسلام دين الوحدة والتماسك، معرجا علي مواقف رسول الله بعد الهجرة، من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، في صف واحد ولم يكن هناك فرق أو جماعات.

جدير بالذكر أن اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية قد شارك المصلين في صلاة الجمعة بالمسجد الأحمدي بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية وحشد جماهيري من الصوفيين، وأهالي محافظة الغربية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365