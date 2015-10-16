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متظاهرو القائد ابراهيم يناشدون المواطنين المشاركة فى الانتخابات

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متظاهرو القائد ابراهيم يناشدون المواطنين المشاركة فى الانتخابات متظاهرو القائد ابراهيم يناشدون المواطنين المشاركة فى الانتخابات
نظم اليوم متظاهرو القائد إبراهيم، تظاهرة فى ساحة مسجد القائد، حيث رفع المتظاهرون لافتات لدعم الدولة فى حربها ضد الإرهاب، ورفعوا لافتات صور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورفعوا شعارات نعم للفقير" و"أهم حاجة بلدنا" و"يا مصرى شد الهمة" و"مصر بلدنا غالية علينا" و"فى حب مصر تعيش مصر".

كما دعا متظاهرو القائد إبراهيم المواطنين للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل واختيار خير من يمثلهم والتدقيق فى اختيار المرشحين لعدم السماح للإخوان التسرب إلى البرلمان، ورددوا هتافات "تحيا مصر"، كما طالب المتظاهرين الشعب المصرى فى دقة الاختيار فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، حرصًا على أهمية المجلس المقبلة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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