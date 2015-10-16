"تعليم السويس": 65 مدرسة مقرات انتخابية لمجلس النواب رسمياً

أكد أيمن سمير، المسئول الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس، أنه تم اختيار 65 مدرسة، بشكل رسمى، من قبل اللجنة العليا للانتخابات، لتكون مقرات انتخابية بانتخابات مجلس النواب القادم، والتى ستقام بالمحافظة يومى 23 و23 نوفمبر المقبل.

وأضاف "سمير"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز هذه المدارس بشكل كامل بواقع 37 مدرسة بإدارة شمال، 17 مدرسة بإدارة جنوب، 11 مدرسة بإدارة الجناين، موضحاً أن عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، عقد لقاءً مع مديرى مدارس التعليم الإعدادى والثانوى العام والفنى ومديري المدارس المقرر استخدامها كمقار انتخابية لانتخاب أعضاء برلمان 2015.

وأوضح أن وكيل وزارة التعليم بالسويس حذر مسئولى المدارس بإقحام العمل التعليمى فى أى سجال سياسى تحت أى مسمى، مؤكداً أهمية بقاء المدرسة كمؤسسة للتربية والتعليم فقط بعيداً عن أى أعمال من شأنها تشوه الهدف الأسمى الذى بنيت لأجله.

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