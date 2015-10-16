أخبار مصر للساعة 1..بدء الصمت الانتخابى والعليا للانتخابات تتوعد المخترقين

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، منها إعلان اللجنة العليا للانتخابات بدء فترة الصمت الانتخابى التى حددتها اللجنة، ويحظر خلالها على الأحزاب والمستقلين والقوائم الحزبية والمستقلة، المتنافسين على مقاعد مجلس النواب بالمرحلة الأولى لانتخابات البرلمان، القيام بأى شكل من أشكال الترويج الدعاية الانتخابية أو ممارسة أى نشاط فى إطار حملتها الانتخابية.

كما يحظر على وسائل الإعلام تناول أى موضوع عن الانتخابات يحتوى نوعا من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية للمرشحين.

فى سياق متصل أنهت جميع السفارات المصرية بالخارج استعداداتها النهائية لاستقبال الناخبين المصريين، للتصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتى ستبدأ مساء اليوم الجمعة فى نيوزلندا وأستراليا بسبب فارق التوقيت، على أن تبدأ باقى السفارات تباعًا فى استقبال الناخبين بدءًا من التاسعة صباح السبت بتوقيت الدولة المتواجد بها السفارة ولمدة يومين.

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نشر اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، منها إعلان اللجنة العليا للانتخابات بدء فترة الصمت الانتخابى التى حددتها اللجنة، ويحظر خلالها على الأحزاب والمستقلين والقوائم الحزبية والمستقلة، المتنافسين على مقاعد مجلس النواب بالمرحلة الأولى لانتخابات البرلمان، القيام بأى شكل من أشكال الترويج الدعاية الانتخابية أو ممارسة أى نشاط فى إطار حملتها الانتخابية.

كما يحظر على وسائل الإعلام تناول أى موضوع عن الانتخابات يحتوى نوعا من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية للمرشحين.

فى سياق متصل أنهت جميع السفارات المصرية بالخارج استعداداتها النهائية لاستقبال الناخبين المصريين، للتصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتى ستبدأ مساء اليوم الجمعة فى نيوزلندا وأستراليا بسبب فارق التوقيت، على أن تبدأ باقى السفارات تباعًا فى استقبال الناخبين بدءًا من التاسعة صباح السبت بتوقيت الدولة المتواجد بها السفارة ولمدة يومين.

بدء فترة الصمت الانتخابى.. والعليا للانتخابات تتوعد المخترقين بالعقوبات

>

وزير البترول يتفقد مشروع إنتاج الإيثيلين بالإسكندرية بقيمة 1.9 مليار دولار

>

انفراد.. حازم متولى رئيسا تنفيذيا لشركة اتصالات مصر

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المصريون فى نيوزلندا وأستراليا يطلقون مساء اليوم صافرة انطلاق الانتخابات البرلمانية بسبب فرق التوقيت.. سفارات مصر بالخارج تستعد لاستقبال الناخبين.. والخارجية تحث الجاليات للمشاركة بقوة

>

لجنة رصد مخالفات الدعاية: سنحقق فى أى شكاوى بخرق الصمت الانتخابى

>

السفارة الأمريكية بالقاهرة: نتطلع للعمل مع مصر بمجلس الأمن

>

وزير الخارجية يعود من نيويورك بعد إعلان فوز مصر بعضوية مجلس الأمن

>

كارثة بالصور.. تقرير حكومى يكشف تدمير 4 قرى وتشريد 450 أسرة بأسوان.. اتهامات لـ6 وزارات بالإهمال فى مشروع العون الغذائى ببحيرة ناصر.. والأهالى: تركونا للموت والهلاك وعقارب الصحراء

>

ضبط خليجيين حاولا تهريب 820 ألف ريال سعودى ودرهم إماراتى للخارج

>

إغلاق معبر رفح بعد انتهاء مرور العالقين الفلسطينيين

>

بعد موقعة السوبر.. 5 أبطال فى الأهلى "فرحتهم فرحتين".. طاهر سعيد بالضربة الرابعة.. زيزو صنع تاريخًا مع لقب "المنقذ".. غالى يغنى للشارة "أهواك".. مؤمن "بتاع بطولات" مش سندوتشات.. حجازى "أوله مسك"

>

توقعات بخفض جديد 10 قروش فى قيمة الجنيه أمام الدولار خلال أيام

>

"المال السايب بالسكة الحديد".. الخردة تبحث عن الحماية.. والسرقات وصلت لاختفاء خطوط بالكامل.. وورشة أبو زعبل الأكثر تعرضا للنهب.. و37 مليون جنيه إجمالى بيع الخردة الناتجة عن التجديدات بـ2014/2015

>

تركيا تعلن إسقاط طائرة فى مجالها الجوى قرب الحدود السورية

>

جدل بين رجال الأعمال حول قرار «المركزى» برفع سعر الدولار.. «السويدى»: لن يؤدى لارتفاع أسعار السلع.. وشيحة: دليل على تخبط «المركزى»

>

رجال قطر يتحكمون فى «العربى الجديد» و«تليفزيون العربى» .. إمبراطورية عزمى بشارة الإعلامية كلفت الدوحة 30 مليار دولار فى أقل من 5 سنوات لتمكين الإسلام السياسى

>

هل أدركت بريطانيا أنها أخطأت تقدير الأوضاع فى مصر بعد 30 يونيو؟زيارة الرئيس للندن تقضى على اللوبى الإخوانى.. والقاهرة تعكف على إنهاء الملفات المطروحة

>

وزير خارجية البحرين: مصر "هى القلب" والتحالف العربى أنقذ اليمن من حرب أهلية

>

عاصم عبد الماجد: حزب النور "منافق" ويكذب على الله ورسوله

>

مقتل 40 مدنيا وإصابة 58 بسبب انفجار ألغام زرعها الحوثيين بمأرب شرق اليمن

>

زينة تصف أحمد عز بـ"الدجاجة" وتغرد على إنستجرام: الحمد لله ربنا نصرنا عليه

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مدرب روما يمنح محمد صلاح مهمة جديدة أمام إمبولى

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بالفيديو والصور..بطل السوبر بصالة مطار القاهرة وجماهير تلتقط"سيلفى"مع متعب

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جبال شاهقة وطقس ضبابى أزرق.. سمات كوكب بلوتو تكشفها ناسا لأول مرة

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فضيحة إخوانية جديدة.. كريستيانو رونالدو "ربعاوى"!

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