عامل يشغل زوجته "ديليفرى" لنقل المخدرات مقابل 2000 جنيه فى المرة بمطروح

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد مطروح من ضبط سيدة تدعى "ه.ح" 33 سنة، ربة منزل، أثناء تواجدهما بموقف أتوبيسات غرب الدلتا، بحوزتها كيس بلاستيك بداخله 47 علبة بكل علبة 10 شرائط من عقار التامول المدرج بجدول المواد المخدرة بإجمالى 4700 قرص.

حضر زوج المتهمة "م.ا" عامل بعد القبض عليها، وحاول تهريبها وتعدى بالسب على أمين شرطة وحاول ضربه، وتم القبض على المتهم.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن عن أنه مسجل شقى خطر تحت رقم 989 فئة ج "سرقات عامة – بأمن مطروح" نشاط مستمر وسبق اتهامه فى 19 قضية آخرها القضية رقم 8448/2015 جنايات قسم شرطة مطروح "مخدرات" وهارب من قضيتين آخرهما القضية رقم 13527/2014 جنح قسم شرطة مطروح "تبديد"، ومحكوم عليه بالحبس لمدة أسبوع وغرامة 100 جنيه.

اعترفت الزوجة أنها مكلفة من زوجها بنقل الأقراص المخدرة إلى موقف أتوبيسات طنطا مقابل مبلغ مالى 2000 جنيه، وأكد الزوج أنه تسلم هذه الأقراص من شخص يدعى "عبد الرحمن.ز" من مدينة برانى بمطروح وكلف زوجته بنقلها إلى طنطا وتسليمها لشخص لا يعلمه.

وأمر اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 3/331ح قسم شرطة محطة سكك حديد مطروح وأرسل المتهمين والمضبوطات لقسم شرطة مطروح لقيده وعرضه على النيابة.



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