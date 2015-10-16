بالصور.. بوتين: العملية الروسية فى سوريا محكومة بالهجوم الذى ينفذه الجيش السورى

اجتمع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع قادة رابطة الدول المستقلة فى كازاخستان ، اليوم الجمعة ، لمناقشة التعاون فى الشئون الأمنية والإنسانية وعدد من القضايا الأخرى.

وأعلن بوتين خلال الاجتماع أن العملية الروسية فى سوريا محكومة زمنيا بالعملية الهجومية التى ينفذها الجيش السوري، مؤكدا أن سلاح الجو الروسى حقق نتائج ملموسة فى سوريا.

وأكد أن موسكو تدعو دائما إلى "إقامة تحالف أوسع ممكن لمكافحة الإرهابيين والمتطرفين"، مشيرا إلى تحقيق تقدم فى مجال تنسيق الخطوات والجهود لمكافحة الإرهابيين فى هذه المنطقة. وقال: "نجرى مباحثات مع السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن وإسرائيل وغيرها من الدول ونحاول إقامة التعاون مع الولايات المتحدة وتركيا".



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