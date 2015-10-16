المرصد: 250 ألف شخص قتلوا منذ النزاع السورى بينهم 12517 طفلا و8062 امراة

بلغت حصيلة قتلى النزاع السورى الدموى فى عامه الخامس اكثر من ربع مليون شخص، وفق ما اعلن المرصد السورى لحقوق الانسان اليوم الجمعة.

وافاد المرصد السورى انه وثق مقتل 250124 شخص بين مارس العام 2011 و15 اكتوبر العام 2015، بينهم 74426 مدنيا ويتضمن هؤلاء 12517 طفلا و8062 امراة.

وارتفعت بذلك حصيلة قتلى النزاع السورى مقارنة باخرى كان المرصد اعلنها فى اغسطس وتمثلت بـ240 الفا على الاقل، وبحسب المرصد، قتل 43752 عنصرا من الفصائل المقاتلة و37010 جهاديين من جنسيات أجنبية، الى ذلك، قتل 91678 من قوات النظام السورى والمجموعات الموالية، بينهم 52077 جنديا و971 من حزب الله اللبنانى .

وتتلقى قوات النظام السورى دعما من ميليشيات سورية موالية بالاضافة الى حزب الله ومقاتلين من ايران والعراق وافغانستان، وتحدث المرصد عن 3258 قتيلا مجهولى الهوية.

ولا تشمل حصيلة المرصد "أكثر من عشرين الف مفقود داخل معتقلات قوات النظام"، فضلا عن "نحو الفى مختطف لدى الكتائب المقاتلة والكتائب المتشددة وتنظيم داعش وجبهة النصرة، بتهمة موالاة النظام".

ولا تتضمن الحصيلة ايضا "المئات من المقاتلين الاكراد من جنسيات غير سورية، الذين قضوا خلال قتالهم الى جانب وحدات حماية الشعب الكردى فى سوريا".

وتشهد سوريا نزاعا بدأ فى منتصف مارس 2011 بحركة احتجاج سلمية قبل ان يتحول الى حرب دامية متعددة الاطراف، تسببت ايضا بتدمير هائل فى البنى التحتية بالاضافة الى نزوح ملايين من السكان داخل البلاد وخارجها.