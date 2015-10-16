بابا الفاتيكان يقوم بزيارة مفاجئة إلى مركز لإيواء المشردين

ذكر الفاتيكان اليوم الجمعة أن البابا فرنسيس قام بزيارة مفاجئة لنحو 30 نزيلا في مركز لإيواء المشردين قرب ميدان القديس بطرس في روما.

وتوقف فرنسيس عند مأوى المشردين مساء أمس الخميس في طريق عودته من سندوس الأساقفة وهي القمة التي تنعقد في الفترة من الرابع حتى 25 أكتوبر لبحث مواقف الكاثوليك في قضايا مثيرة للجدل مثل الطلاق والشذوذ الجنسي، نقلاً عن وكالة الانباء الألمانية.

وجاء في بيان “تجاذب البابا أطراف الحديث بشكل ودي لنحو 20 دقيقة مع النزلاء الذين تأثروا وكان يشعرون بالسعادة من زيارته”.

وافتتح المأوى، الذي يضم نزلاء رجال فقط، في السابع من سبتمبر وتديره الادارة الخيرية الشخصية للبابا، التي افتتحت أيضاً خلال الأشهر الماضية صالون حلاقة ومكان استحمام للمشردين الذين يعيشون بالقرب من ميدان القديس بطرس.

وكان البابا المعروف بمساندته للمعدمين قد قام بالعديد من المواقف لمساعدة المشردين، حيث عرض عليهم جولات خاصة في كنيسة “سيستين”، ودعاهم إلى حفلات موسيقية وتناول العشاء معهم بمناسبة عيد ميلاده.