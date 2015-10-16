أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تلميذة تتهم "قهوجى" بالتحرش بها داخل مجمع الخصوص الابتدائى فى القليوبية

Google+ Print
تلميذة تتهم "قهوجى" بالتحرش بها داخل مجمع الخصوص الابتدائى فى القليوبية تلميذة تتهم "قهوجى" بالتحرش بها داخل مجمع الخصوص الابتدائى فى القليوبية
اتهمت تلميذة بالصف السادس الابتدائى "قهوجى" بالإمساك بها من يدها وجرها، رغما عنها داخل مجمع الخصوص الابتدائى.

وذكر بيان لمديرية الأمن، أن اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بالواقعة من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بتلقيه بلاغا من المدعوة "مريم .ا.ع 12 سنة" طالبة بالصف السادس الابتدائى بمجمع الخصوص الابتدائى تفيد بقيام المدعو "هشام .ن.م 20 سنة" قهوجى بالإمساك بها من يديها ومحاولة جزبها رغمنا عنها، حيث استغاثت بالمتواجدين بالمدرسة وتمكنوا من ضبطه.

بسؤال شاهد الواقعة المدعو "أيمن .ش.م 35 سنة" فرد أمن بالمدرسة أيد ذلك، وبمواجهة المتهم المضبوط أنكر ارتكابه للواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13125 جنح قسم الخصوص لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365