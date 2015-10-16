تلميذة تتهم "قهوجى" بالتحرش بها داخل مجمع الخصوص الابتدائى فى القليوبية

اتهمت تلميذة بالصف السادس الابتدائى "قهوجى" بالإمساك بها من يدها وجرها، رغما عنها داخل مجمع الخصوص الابتدائى.

وذكر بيان لمديرية الأمن، أن اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بالواقعة من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بتلقيه بلاغا من المدعوة "مريم .ا.ع 12 سنة" طالبة بالصف السادس الابتدائى بمجمع الخصوص الابتدائى تفيد بقيام المدعو "هشام .ن.م 20 سنة" قهوجى بالإمساك بها من يديها ومحاولة جزبها رغمنا عنها، حيث استغاثت بالمتواجدين بالمدرسة وتمكنوا من ضبطه.

بسؤال شاهد الواقعة المدعو "أيمن .ش.م 35 سنة" فرد أمن بالمدرسة أيد ذلك، وبمواجهة المتهم المضبوط أنكر ارتكابه للواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13125 جنح قسم الخصوص لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.