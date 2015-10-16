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إصابة عامل وزوجته بحروق خطيرة بعد اندلاع النيران داخل شقتهما فى الخانكة

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إصابة عامل وزوجته بحروق خطيرة بعد اندلاع النيران داخل شقتهما فى الخانكة إصابة عامل وزوجته بحروق خطيرة بعد اندلاع النيران داخل شقتهما فى الخانكة
سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل بشقة، وتم إخماده قبل امتداد النيران للشقق المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة عامل وزوجته بحروق خطيرة، تم نقلهما إلى مستشفى السلام بالقاهرة للعلاج ولا يمكن استجوابهما.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، وأسفر الحريق عن إصابة "محمد ط ع" 25 سنة، عامل وزوجته "إيمان ى م" 23 سنة، ربة منزل، مصابين بحروق خطيرة وتم نقلهما إلى مستشفى السلام بالقاهرة للعلاج ولا يمكن استجوابهما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10495 إدارى مركز الخانكة لسنة 2015، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

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مصر 365