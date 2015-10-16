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قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية تنتشل جثة طالبة من مياه القناطر الخيرية

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قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية تنتشل جثة طالبة من مياه القناطر الخيرية قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية تنتشل جثة طالبة من مياه القناطر الخيرية
نجحت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية فى انتشال جثة طالبة ألقت بنفسها فى مياه النيل، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى القناطر، وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء سعيد شلبى مدير الأمن، تلقى إخطارًا بتقدم "مظهر.م.ح" 53 سنة صاحب ورشة رخام، ببلاغ أفاد فيه بقيام كريمته "إيمان" 14 سنة، طالبة، بإلقاء نفسها فى مياه نهر النيل بناحية القناطر وتم انتشال جثتها.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وبسؤال والدها لم يعلل سببًا لإقبال ابنته على الانتحار ولم يشتبه فى غرقها جنائيًا.

وقررت النيابة العامة نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمى، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحها، وطلبت تحريات المباحث حوال الواقعة وظروفها وملابساتها.

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