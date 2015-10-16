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إحباط محاولة تهريب 1200 لتر سولار وضبط 6500 ألف صاروخ ألعاب نارية بالبحيرة

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إحباط محاولة تهريب 1200 لتر سولار وضبط 6500 ألف صاروخ ألعاب نارية بالبحيرة إحباط محاولة تهريب 1200 لتر سولار وضبط 6500 ألف صاروخ ألعاب نارية بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث ، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط "ع.م.ص" صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بمدينة وادى النطرون لقيامه بتجميع 1.100 طن أسمدة زراعية مدعمة ومخصصة لبنك التنمية والائتمان الزراعى ومحظور تداولها بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء، وتحرر المحضر رقم 5096/2015 جنح مركز وادى النطرون.

كما تم ضبط "ن.خ.ف" قائد تروسيكل "بدون لوحات" ومقيم بندر المحمودية لقيامه بتجميع 1000 رغيف خبز مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 13091/2015 جنح مركز المحمودية، بينما تم ضبط "س.ال.ز" سائق عربة كارو بفنطاس لقيامه بتجميع عدد (1200) لتر سولار لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 7686/2015 جنح مركز إدكو، بالإضافة لضبط "م.ع.ع" صاحب مكتبه كائنة بمدينة كوم حمادة لحيازته (4950) صاروخ محدث صوت أطفال، وتحرر المحضر 22040/2015 جنح مركز كوم حمادة .

وأخيرًا تم ضبط صاحب محل كوافير داخل المحل وبتفتشه عثر بداخله على (107) صواريخ ألعاب نارية مختلف الأحجام والأشكال، و(33) علبة صواريخ ألعاب نارية بإجمالى (1540) صاروخًا مختلف الأشكال والأحجام، و(2) كيس بلاستك يحتوى على (100) صاروخ صغير الحجم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار .
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