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عامل يتعرف على أرملة عبر "فيس بوك" ويقتلها لسرقة شقتها بالعجوزة

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عامل يتعرف على أرملة عبر "فيس بوك" ويقتلها لسرقة شقتها بالعجوزة عامل يتعرف على أرملة عبر "فيس بوك" ويقتلها لسرقة شقتها بالعجوزة
كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة لغز العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بمنطقة العجوزة، حيث تبين أنها تعرفت على شاب من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" واتفقت معه على لقائها بشقتها، الا أن المتهم قرر سرقتها وحطم رأسها "بزهرية" ورد واستولى على مبلغ مالى ومصوغات ذهبية وفر هاربا، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بمنطقة المهندسين بالعجوزة، فكلف رجال المباحث بالانتقال الى مكان الحادث وكشف ملابساته وضبط مرتكب الجريمة.

وكشفت تحريات المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزه أن المجنى عليها "ع.ك" تبلغ من العمر 55 سنة مصابة بجرح برأسها أسفر عن وفاتها، وتبين من خلال المعاينة وجود بعثرة بمحتويات شقتها واختفاء مبلغ مالى ومصوغات ذهبية.

وتوصلت التحريات غلى ان المجنى عليها تقيم بمفردها بعد وفاة زوجها وأنها تعرفت على أحد الاشخاص يدعى "ر.ا" 18 سنة عامل من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وطلبت منه الحضور للقائها بشقتها، وفور وصول المتهم قرر سرقتها فاعتدى عليها بــ"زهرية ورد" على رأسها مما أسفر عن مقتلها ثم استولى على مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالى.

وبإعداد الاكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزه وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365