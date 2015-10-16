"طرق دبي" تطلق خدمة التجديد الذكي لمركبات الشركات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاقها خدمة (التجديد الذكي) لمركبات الشركات عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة ، في إطار سعيها الدائم لمبادرة المدينة الذكية التي أطلقتها حكومة دبي، وجعل الإمارة المدينة الأذكى على مستوى العالم، فضلا عن حرصها على تقديم خدمات تمتاز بالذكاء التقني.

وقال سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن خدمة (التجديد الذكي) تستهدف رفع معدل رضا المتعاملين من حيث تسهيل الإجراءات، والحد من الازدحامات الناجمة عن زيارات مندوبي الشركات لمراكز خدمة العملاء والمبنى الرئيس للهيئة التي ترغب في تجديد ملكية أسطولها من المركبات، وإن الخدمة تشترط أن تكون المركبة مؤمنا عليها ، وأن يكون تم الانتهاء من الفحص الفني، وأن تمتلك الشركة حسابا في المحفظة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الخدمة متوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة، بأن يقوم العميل بإدخال الرمز المروري للشركة ثم يختار أرقام المركبات التي يريد تجديد ملكيتها.

ويستطيع المتعامل التجديد خلال 90 يوما قبل تاريخ انتهاء ملكية المركبة، ثم يتم دفع الرسوم المقررة عن طريق حساب الشركة في المحفظة الإلكترونية تلقائيا، بعدها يستلم إشعارا يفيد بأن المركبات قيد التجديد، وبعد الانتهاء من التجديد يتم تسليم الملكية عن طريق شركة الشحن المتعاقدة مع الهيئة، كما تم توفير خدمة استلام الملكية عن طريق مراكز الدعم لخدمة العملاء التابعة للهيئة في مرور ديرة أو مركز البرشاء لخدمة العملاء.

وأكد المرزوقي، أن مؤسسة الترخيص تبذل جهودا كبيرا من أجل تحقيق التحول الإلكتروني لخدماتها، والالتزام الأمثل بالغاية الثالثة المتمثلة بـ (إسعاد الناس)، حيث بات رضا المتعاملين حجر الزاوية في خططنا لتوفير خدمات ذكية توفر وقت وجهد الجمهور.

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