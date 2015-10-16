تقرير #في_القمة - فيديو.. بعد صاروخ وضربة رأس.. السعيد يزور شباك الزمالك 4 مرات

سجل عبد الله السعيد لاعب الأهلي هدفين من ركلتي جزاء ضد الزمالك في كأس السوبر المصرية ليرفع رصيد أهدافه في شباك بطل الدوري إلى أربعة.

وتوج الأهلي بكأس السوبر بالفوز على الزمالك 3-2 وأحرز له نجم الإسماعيلي السابق الهدفين الأوليين ليهز شباك الأبيض لأول مرة في لقاء القمة.

وسبق للسعيد أن سجل في مرمى الزمالك وهو في صفوف الدراويش فأحرز هدفين في مباراتين مختلفتين كانتا في مسابقة الدوري.

فكان هدفه الأول من ضربة رأس على استاد الإسماعيلية يوم فاز الزمالك على المضيف بهدفين مقابل هدف في الدوري الثاني موسم 2005-2006.

وسجل أيضا من تسديدة صاروخية على استاد القاهرة في مباراة جميلة فاز بها الزمالك 3-2 على الدراويش في الدور الأول لموسم 2010-2011.