أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير #في_القمة - فيديو.. السعيد يكسر رقم أبو تريكة ومدحت عبد الهادي في السوبر

Google+ Print
تقرير #في_القمة - فيديو.. السعيد يكسر رقم أبو تريكة ومدحت عبد الهادي في السوبر تقرير #في_القمة - فيديو.. السعيد يكسر رقم أبو تريكة ومدحت عبد الهادي في السوبر

حقق عبد الله السعيد نجم الأهلي رقما قياسيا بتسجيله هدفين في فوز فريقه على الزمالك الخميس في كأس السوبر المصرية التي أقيمت بالإمارات.

وسجل لاعب الإسماعيلي السابق الهدفين الأوليين للقلعة الحمراء من ركلتي جزاء بعدما تقدم للزمالك عمر جابر وأحرز مؤمن زكريا هدف الأهلي الثالث قبل أن يقلص الفارق محمود كهربا.

وأصبح السعيد بذلك الهداف الأكبر لكأس السوبر المصرية عبر التاريخ متخطيا نجم والأهلي السابق محمد أبو تريكة إضافة لقلب دفاع الزمالك السابق مدحت عبد الهادي.

وأحرز تريكة وعبد الهادي وتامر عادل لاعب المقاولون العرب السابق هدفين في تاريخهم في كأس السوبر وهو ما تخطاه السعيد بوصوله للهدف رقم ثلاثة.

وسجل أبو تريكة هدف انتصار الأهلي على إنبي عام 2006 وعلى حرس الحدود عام 2010 وأحرز عبد الهادي وعادل 4 أهداف مناصفة في لقاء المقاولون والزمالك عام 2004 الذي خسره الأخير 4-2.

ويشاء القدر أن تكون أهداف السعيد الثلاثة جميعها نتجت عن ركلات جزاء فسجل عام 2012 أمام إنبي عندما تابع كرته المرتدة من الحارس محمد عبد المنصف حين فاز الأهلي 2-1.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية