النساء يواجهن مخاطر أعلى للأرق خلال فترة انقطاع الطمث

حذرت دراسة طبية حديثة من معاناة النساء فى مرحلة انقطاع الطمث من مخاطر الأرق، مقارنة بالسيدات فى مراحل عمرية أخرى، فى الوقت الذى من المرجح أن تزداد أعراض الأرق سوءا فى مراحل لاحقة من انقطاع الطمث.

وقال المؤلف الرئيسى للدراسة، لقد وجدنا أنه كان هناك الكثير من البحوث فيما يتعلق بالأرق بصفة عامة، ولكن القليل جدا من البحوث التى تناولت مسار الأرق فيما يتعلق بالنساء فى مرحلة سن اليأس أو المقبلات على بلوغ هذه المرحلة الحساسة.

كما وجد الباحثون أن احتمالات تعرض النساء فى مرحلة سن اليأس للأرق تصل إلى 1.3 ضعف، مقارنة بالنساء فى مراحل عمرية أخرى، حيث تشمل الأعراض الأكثر شيوعا للأرق هو الاستيقاظ من النوم مبكرا عن المعتاد، واضطراب نوعية النوم مع صعوبة للخلود للنوم فى المقام الأول.

وكانت الأبحاث قد أجريت على أكثر من 3,302 سيدة فى مرحلة سن اليأس، عانت أكثر من الثلث منهن من الأرق.

وقد لوحظ أن السيدات المشاركات فى الدراسة ولم يصلن بعد إلى مرحلة سن اليأس ارتفع بينهن بمعدل 1.3 ضعف فرص الإصابة بالأرق عند بلوغهم سن اليأس.

وأوضح الباحثون أنه نظرا للعلاقة القوية بين الأرق وعدد من الأعراض الصحية السلبية الأخرى مثل أمراض القلب، والسمنة، فإن العديد من الأطباء يطالبون بأهمية إجراء المزيد من الأبحاث فى هذا الصدد للحيلولة دون وقوع السيدات فى هذه المرحلة الحساسة من حياتهن فريسة للأرق للوقاية من عدد من الأمراض.