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"العمل تحت ضغط" هيخليك تشرب سجائر وهتاكل أكل غير صحى

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"العمل تحت ضغط" هيخليك تشرب سجائر وهتاكل أكل غير صحى "العمل تحت ضغط" هيخليك تشرب سجائر وهتاكل أكل غير صحى
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن العمل تحت ضغط يرفع من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، كما أنه يرفع من فرص التدخين وتناول الطعام غير الصحى.

ووجد فريق من الباحثين الصينين عبر الدراسة التى شملت على أكثر من 14000 شخص الذين تمت متابعتهم لمدة تصل إلى 17 عاماً، أن الوظائف ذات المجهود الإجهاد ترفع خطر الاصابة بسكتة دماغية بنسبة أكثر من 22% مقارنة بأولئك الذين لديهم وظائف منخفضة الإجهاد.

وأشار الباحثون إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 33 فى المئة، وقال الباحث الدكتور يولى هوانغ، من قسم أمراض القلب فى جامعة جنوب قوانغتشو، أن الوظائف ذات المجهود العال تعزز السلوكيات غير الصحية، مثل العادات الغذائية السيئة والتدخين وعدم ممارسة الرياضة.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين يعملون فى وظائف جهدها عال أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 58 فى المائة التى تنجم عن تجلط الدم فى الدماغ.

ونشرت الدراسة على الإنترنت فى عدد أكتوبر من مجلة علم الأعصاب، وجاءت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الطبى الامريكى “Health Day News”.
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