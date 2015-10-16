فقدان الوزن الزائد الوسيلة الأمثل للوقاية من السرطان

السرطان من الأمراض الخطيرة للغاية، والتى انتشرت معدلات الإصابة بها بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، وكما ارتفعت أيضاً معدلات الوفاة الناجمة عنها.

وكشفت مؤخراً دراسة بريطانية حديثة أن التخلص من السمنة وفقدان الوزن الأمثل هو الوسيلة الأمثل للوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية، لافتة إلى أن أحدث الأبحاث البريطانية قد كشفت أنه تحدث سنويات 12 ألف حالة سنوياً بسبب الإصابة بالسمنة.

وأكد الباحثون أن السمنة تتسبب فى رفع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض السكر من النوع الثانى وتصلب الشرايين.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن الدهون الزائدة تساهم فى زيادة إفراز هرمون الأستروجين، والذى يساهم بشكل ملحوظ فى رفع خطر الإصابة بسرطان الثدى، كما لفتوا أن الرجال المصابين بالسمنة، ويمتلكون قدراً كبيراً من الدهون الزائدة كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون.

وأضاف الباحثون أن نتائج الأبحاث قد أثبتت أن فقدان الوزن الزائد هو الوسيلة الأمثل للوقاية من الإصابة بالسرطان.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة لانسيت "Lancet "، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس عشر من شهر أكتوبر الجارى.