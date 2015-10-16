أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

فقدان الوزن الزائد الوسيلة الأمثل للوقاية من السرطان

Google+ Print
فقدان الوزن الزائد الوسيلة الأمثل للوقاية من السرطان فقدان الوزن الزائد الوسيلة الأمثل للوقاية من السرطان
السرطان من الأمراض الخطيرة للغاية، والتى انتشرت معدلات الإصابة بها بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، وكما ارتفعت أيضاً معدلات الوفاة الناجمة عنها.

وكشفت مؤخراً دراسة بريطانية حديثة أن التخلص من السمنة وفقدان الوزن الأمثل هو الوسيلة الأمثل للوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية، لافتة إلى أن أحدث الأبحاث البريطانية قد كشفت أنه تحدث سنويات 12 ألف حالة سنوياً بسبب الإصابة بالسمنة.

وأكد الباحثون أن السمنة تتسبب فى رفع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض السكر من النوع الثانى وتصلب الشرايين.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن الزائدة تساهم فى زيادة إفراز هرمون الأستروجين، والذى يساهم بشكل ملحوظ فى رفع خطر الإصابة بسرطان الثدى، كما لفتوا أن الرجال المصابين بالسمنة، ويمتلكون قدراً كبيراً من الدهون الزائدة كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون.

وأضاف الباحثون أن نتائج الأبحاث قد أثبتت أن فقدان الوزن الزائد هو الوسيلة الأمثل للوقاية من الإصابة بالسرطان.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة لانسيت "Lancet "، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس عشر من شهر أكتوبر الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم