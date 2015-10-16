دراسة تكشف.. الذكاء لا يقتصر على كبر حجم الدماغ

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، نشرت مؤخرًا عبر مجلة علم الأعصاب البريطانية، حيث أفادت أن الذكاء لا يرتبط بكبر حجم الدماغ لكنه يرتبط بعوامل أخرى.

وأوضح الباحثون من جامعة فيينا أن حجم الدماغ يلعب دورا صغيرا فى تفسير السبب فى أن بعض البشر أذكى من غيرهم، بعد إجرائهم تحليلا لأهمية حجم الدماغ ودوره وارتباطه بمعدل الذكاء لعدة قرون.

>ومنذ عام 1836، كتب طبيب التشريح الألمانى فريدريك تيدمان فى مجلة علم الأعصاب، أنه بلا شك هناك علاقة بين حجم الدماغ والصلاحيات والمهام الفكرية للعقل.

وبعد حيرة امتدت لقرون، أثبت الباحثون الآن أن هناك ارتباطا ضعيفا بين حجم الدماغ ومستوى الذكاء، بغض النظر عن الجنس والعمر، وذلك عند فحص الروابط بين حجم الدماغ ومستوى الذكاء من خلال تحليل بيانات 148 عينة تضم 8000 مشارك.

وفسر الباحثون نتائجهم، بأن بنية الدماغ ومحتواها هم أكثر أهمية كأساس بيولوجى للـذكاء “IQ” ، بينما حجم الدماغ له دور ضئيل فى تعزيز الوظائف المعرفية.

وعلى سبيل المثال، فإن حوت العنبر لديه أكبر جهاز عصبى مركزى بما فى ذلك المخ، ولكنه لا معدل ذكاء كالذى يتمتع به الذباب.

>وأضاف الباحثون أن الذين يعانون من متلازمة تضخم الدماغ أو اضطراب تطوير نمو الدماغ بشكل كبير وغير طبيعى، يكونوا عادة أقل ذكاءً من الشخص العادى.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، وذلك فى السادس عشر من شهر أكتوبر الجارى.