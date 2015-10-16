مقاومة المضادات الحيوية يجعل العمليات الجراحية مستحيلة

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية أشرف عليها باحثون من واشنطن بشأن الأضرار الصحية الناجمة عن مقاومة المضادات الحيوية، حيث أشاروا إلى أن ذلك قد يتسبب فى جعل إجراء بعض العمليات الجراحية التقليدية أمراً مستحيلاً.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية دون طائل تسبب فى مقاومة المضادات الحيوية وجعلها عاجزة عن مكافحة البكتيريا، لافتين إلى أن مرضى السرطان الذين يخضعون للعمليات الجراحية أو السيدات اللاتى يخضعن للولادة القيصرية قد يتعرضن لخطر الإصابة بعدوى ميكروبية خطيرة نتيجة فقدان السيطرة على البكتيريا الخطيرة التى قد تصيبهم.

وشدد الباحثون على ضرورة استخدام المضادات الحيوية بحرص وبعد استشارة الطبيب المختص، لأننا قد نصل إلى مرحلة نعجز خلالها على إجراء العمليات الجراحية الضرورية والبسيطة حتى، وهو ما قد يهدد حياة الملايين، وخاصة ً أن أعداد كبيرة من المرضى تصاب بعدوى خطيرة خلال العمليات، وفى الكثير من الأحيان لا يمكن علاجها بواسطة المضادات الحيوية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Lancet Infectious Diseases"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس عشر من شهر أكتوبر الجارى.