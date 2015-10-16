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شاهد ماذا فعل كلب بطفلة أيقظته من قيلولته

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شاهد ماذا فعل كلب بطفلة أيقظته من قيلولته شاهد ماذا فعل كلب بطفلة أيقظته من قيلولته

صورة من الفيديو

أظهر مقطع نشر على يوتيوب ردة فعل كلب غاضب على طفلة أيقظته من قيلولته بعد أن ركلته على بطنه عدة مرات.

ظهر الكلب وهو مستلق على أحد الشواطئ بجانب كلب آخر وطفلة شقية بدأت بركله بقدمها عدة مرات وهي تتلوى على الرمال. وبعد عدة لحظات قرر الكلب بأن يرد للطفلة الصاع صاعين حيث انتصب واقفاً على قدميه واستدار إلى الخلف وبدأ بالحفر في الرمال وقذف الرمال على الطفلة المستلقية خلفه، نقلاً عن موقع “24″ الإماراتي.

وسرعان ما ابتعدت الطفلة عن مرمى نيران الكلب بعد أن أغرقها بالرمال وتدحرجت بعيداً عنه على وقع ضحك الأب الذي كان يصور الفيديو. واستمر الكلب بالحفر في الرمال حتى أصبحت الحفرة كبيرة، ومن ثم نزل إلى الحفرة واستلقى فيها ليكمل قيلولته.

ونشر مقطع الفيديو على يوتيوب وحصل على عدد مشاهدات كبير. وبينما اعتبر الكثير من المشاهدين بأن الفيديو مضحك جداً، علق عليه آخرون بأن الكلب كان يبحث عن مكان أكثر برودة ليستلقي فيه ولم يفعل هذا للانتقام من الطفلة بحسب صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

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