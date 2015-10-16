البورصة المصرية تربح 2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

سجل رأس المال السوقي للأسهم المُقيدة في سوق داخل المقصورة، نحو 455 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي، وذلك مُقارنةً بـ453 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بارتفاعٍ قدره 2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30″، خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 7,594 نقطة، مُسجلًا ارتفاعًا بلغ 1.37%، في حين مالت الأسهم المتوسطة إلى الانخفاض، حيث سجل مؤشر “إيجي إكس 70″، تراجعًا بنحو 0.89% مُغلقًا عند مستوى 395 نقطة، أما مؤشر “إيجي إكس 100″، فسجل ارتفاعًا بنحو 0.18% مُغلقًا عند مستوى 854 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 4.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1,192 مليون ورقة منفذة على 98 ألف عملية، وذلك مقارنةً بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.3 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 654 مليون ورقة منفذة على 63 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 13.1 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 8.5 مليون ورقة منفذة على 2,412 عملية خلال الأسبوع، واستحوذت الأسهم على 58.6% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 41.4% خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.79% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 7.80% والعرب على 5.41%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب غير العرب، صافي بيع بقيمة 14.39 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 101.18 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 58.00% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.00%.

وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 50.11 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 1,666 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 1,755 ألف سند تقريبًا.