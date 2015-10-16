تقرير #في_القمة - فيديو.. السعيد يكسر رقم أبو تريكة ومدحت عبد الهادي في السوبر

حقق عبد الله السعيد نجم الأهلي رقما قياسيا بتسجيله هدفين في فوز فريقه على الزمالك الخميس في كأس السوبر المصرية التي أقيمت بالإمارات.

وسجل لاعب الإسماعيلي السابق الهدفين الأوليين للقلعة الحمراء من ركلتي جزاء بعدما تقدم للزمالك عمر جابر وأحرز مؤمن زكريا هدف الأهلي الثالث قبل أن يقلص الفارق محمود كهربا.

وأصبح السعيد بذلك الهداف الأكبر لكأس السوبر المصرية عبر التاريخ متخطيا نجم مصر والأهلي السابق محمد أبو تريكة إضافة لقلب دفاع الزمالك السابق مدحت عبد الهادي.

وأحرز تريكة وعبد الهادي وتامر عادل لاعب المقاولون العرب السابق هدفين في تاريخهم في كأس السوبر وهو ما تخطاه السعيد بوصوله للهدف رقم ثلاثة.

وسجل أبو تريكة هدف انتصار الأهلي على إنبي عام 2006 وعلى حرس الحدود عام 2010 وأحرز عبد الهادي وعادل 4 أهداف مناصفة في لقاء المقاولون والزمالك عام 2004 الذي خسره الأخير 4-2.

ويشاء القدر أن تكون أهداف السعيد الثلاثة جميعها نتجت عن ركلات جزاء فسجل عام 2012 أمام إنبي عندما تابع كرته المرتدة من الحارس محمد عبد المنصف حين فاز الأهلي 2-1.