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بالفيديو والصور..بطل السوبر بصالة مطار القاهرة وجماهير تلتقط"سيلفى"مع متعب

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بالفيديو والصور..بطل السوبر بصالة مطار القاهرة وجماهير تلتقط"سيلفى"مع متعب بالفيديو والصور..بطل السوبر بصالة مطار القاهرة وجماهير تلتقط"سيلفى"مع متعب
ينشر "اليوم السابع"، صور وفيديوهات، وصول بعثة الفريق الأول للنادى الأهلى، فى صالة مطار القاهرة الدولى، بعد تتويجه ببطولة السوبر المحلى للمرة التاسعة فى تاريخه بعدما تغلب على فريق الزمالك 3/2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس باستاد هزاع بين زايد بالإمارات.

وحرص عدد من جماهير النادى الأهلى، على التقاط الصور الـ"سليفى"، مع كابتن الفريق عماد متعب، حاملين كأس البطولة.

ويتم إنهاء إجراءات وصول الفريق الأول للنادى الأهلى على متن الطائرة التابعة لشركة طيران الاتحاد القادمة من أبو ظبى عبر صالة الخدمة المميزة بالمطار، كما تم تخصيص فريق من العلاقات العامة بالمطار لإنهاء كافة إجراءات البعثة.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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