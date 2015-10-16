لجنة رصد مخالفات الدعاية: سنحقق فى أى شكاوى بخرق الصمت الانتخابى

أكدت لجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات أنها سترصد مخالفات الصمت الانتخابى الذى بدأ الساعة 12 ظهر اليوم الجمعة، قبل ساعات من بدء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والتى تدخل فى إطار مخالفات الدعاية الانتخابية، ودعت كل الأحزاب والقوائم والمرشحين المستقلين والحزبيين إلى الالتزام بفترة الصمت الانتخابى ووقف كل أشكال الدعاية والترويج.

وقال مصدر بلجنة رصد المخالفات الانتخابية لــ"اليوم السابع"، إن الرصد يتم من خلال تلقى اللجنة بلاغات وشكاوى سواء من مواطنين أو من المرشحين والأحزاب والمنظمات، واللجنة ستتحقق من صحة كل شكوى وترسل تقريرها بشأن وقائع خرق الصمت الانتخابى للجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب فى ضوء المستندات والأوراق المتوفرة والتى تؤكد صحة الواقعة أو عدم ثبوتها.

وأضاف أن اللجنة ستحصر كل مخالفات الدعاية الانتخابية والبلاغات والشكاوى التى تلقتها حتى الآن، وسيتم إرسال تقرير بها للجنة العليا للانتخابات، والوقائع التى سيتم ثبوتها ستحال إلى النيابة العامة، أما الوقائع التى لم تثبت صحتها ستحفظها اللجنة.