الأمن العام يضبط 226 بندقية آلية ورشاش و112 طبنجة و633 فردا قبل الانتخابات

وجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة لملاحقة الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية، وحائزى السلاح قبل الانتخابات البرلمانية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية، واستمرارها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 1399 قطعة سلاح نارى من بينها قطعتان من المستولى عليها من المواقع الشرطية، و5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، و4 تشكيلات عصابية تخصصت فى الاتجار بالأسلحة النارية، و40 تشكيلا عصابيا تخصصوا فى جرائم السرقات، و2959 قضية مخدرات، و68 متهما لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و13 هاربا من السجون العمومية، وتنفيذ 250391 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 95 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 5884 دراجة بخارية مخالفة).

وتم ضبط 226 بندقية آلية ورشاش و112 طبنجة و393 بندقية خرطوش و633 فرد محلى الصنع و6118 طلقة نارية مختلفة الأعيرة و2365 قطعة سلاح أبيض و5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وعُثر بداخلها على "4 طبنجات – 11 فرد محلى – أدوات التصنيع".

كما نجحت الحملات الأمنية فى ضبط (4) تشكيلات عصابية وبحوزتهم (بندقية آلية – 5 بنادق خرطوش – 7 فرد محلى) وتنفيذ (250391) حكما قضائيا متنوعا، وضبط ( 2959 ) قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت ( 1,530,619 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الحشيش وزنت (206,195 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 23,869 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 2 كيلو جرا م ) و 221589 قرصا مخدرا.

وضبطت الحملات الأمنية ( 40 ) تشكيلا عصابيا ضموا ( 114 ) متهما ارتكبوا ( 248 ) حادث سرقة متنوعة، وضبط ( 68 ) متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم (3 فرد محلى، 65 قطعة سلاح أبيض)، وضبط ( 13) سجينا هاربا من السجون العمومية وتحرير (5884) دراجة بخارية مخالفة، وضبط ( 95 ) سيارة مُبلغ بسرقتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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