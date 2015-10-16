ضبط مصنع يهرب 390 ألف لتر سولار فى السوق السوداء بالبحيرة

كشفت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية عن تورط صاحب مصنع بمنطقة بدر بمحافظة البحيرة، بإنشاء تنكات داخل المصنع لتجميع السولار بطرق غير مشروعة، حيث تبين تصرف صاحب المصنع فى 390 ألف لتر سولار وبيعها بأسعار مرتفعة.

وكانت معلومات وردت إلى اللواء محمود العشيرى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بتلاعب البعض فى كميات المواد البترولية المدعمة، بهدف تهريبها للسوق السوداء، وتم تشكيل مجموعات عمل لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.