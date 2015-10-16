القبض على عاطل متهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور

ألقى ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالأقراص المخدرة ببولاق الدكرور، واعترف المتهم بحيازته لكمية من العقاقير المخدرة لترويجها على عملائه، فأحيل إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات بالجيزه تفيد باتجار "م.م" عاطل بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه بمنطقة بولاق الدكرور، فأخطر العميد حسن عليوة مدير إدارة مكافحة المخدرات الذى كلف رجال المباحث بسرعة ضبطه.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق