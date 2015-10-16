أخبار عاجلة

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس ربة منزل 4 أيام لجمعها بين زوجين فى المنيا

Google+ Print
حبس ربة منزل 4 أيام لجمعها بين زوجين فى المنيا حبس ربة منزل 4 أيام لجمعها بين زوجين فى المنيا
قررت نيابة بندر المنيا حبس ربة منزل وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيق وذلك لاتهام ربة المنزل بالجمع بين زوجين والعاطل بزواجه منها رغم علمه بزواجها من آخر.

كان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا يفيد ضبط كل من نبيلة.م.س 30 سنة ربة منزل ومقيمة بالجيزة والمحكوم عليها فى 3 قضايا ضرب وتبديد زوجة محمد.م والمتزوجة عرفيًا من طارق.خ 21 سنة عاطل من إحدى قرى مركز المنيا وقد تم ضبطهما بمنطقة كورنيش النيل.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 12313 لسنة 2015 وبعرضهما على النيابة أصدرت قرارها السابق بالحبس على ذمة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365