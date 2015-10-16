حبس ربة منزل 4 أيام لجمعها بين زوجين فى المنيا

قررت نيابة بندر المنيا حبس ربة منزل وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيق وذلك لاتهام ربة المنزل بالجمع بين زوجين والعاطل بزواجه منها رغم علمه بزواجها من آخر.

كان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا يفيد ضبط كل من نبيلة.م.س 30 سنة ربة منزل ومقيمة بالجيزة والمحكوم عليها فى 3 قضايا ضرب وتبديد زوجة محمد.م والمتزوجة عرفيًا من طارق.خ 21 سنة عاطل من إحدى قرى مركز المنيا وقد تم ضبطهما بمنطقة كورنيش النيل.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 12313 لسنة 2015 وبعرضهما على النيابة أصدرت قرارها السابق بالحبس على ذمة التحقيقات.