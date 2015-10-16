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مصرع عامل ومبيض محارة فى حادثين منفصلين بمحافظة المنوفية

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مصرع عامل ومبيض محارة فى حادثين منفصلين بمحافظة المنوفية مصرع عامل ومبيض محارة فى حادثين منفصلين بمحافظة المنوفية
لقى مبيض محارة بمدينة شبين بمحافظة المنوفية مصرعه إثر اصطدام قطار القاهرة - طنطا به وذلك حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد بمصرع رضا محمد موسى 48 سنة، مبيض محارة ومقيم بمدينة شبين بمحافظة المنوفية وذلك إثر اصطدام قطار القاهرة - طنطا به وذلك حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، تم نقله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة تهتك بالبطن، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما لقى عامل بقرية بابل التابعة لمركز تلا، مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء وقوفه أعلى منزل شقيقة وذلك أثناء مساعدته فى صب سقف الطابق الثالث حدث ماس كهربائى، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من الرائد نصر القارح رئيس مباحث مركز تلا يفيد بمصرع عمرو شريف عبد الدايم 28 عامًا ومقيم بقرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية صعقًا بالكهرباء أثناء وقوفه أعلى منزل شقيقة وذلك أثناء مساعدته فى صب سقف الطابق الثالث حدث ماس كهربائي، تم نقله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة الصعق بالكهرباء، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365