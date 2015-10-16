ضبط 2 طن حديد تسليح مجهول المصدر داخل مخزن مواد بناء بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط 2 طن حديد مجهول المصدر بمخزن مواد بناء بقرية قويسنا البلد، وذلك قبل بيعهم فى السوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرعقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين يفيد ضبط 2 طن حديد مجهول المصدر بمخزن مواد بناء بقرية قويسنا البلد، وذلك قبل بيعهم فى السوق السوداء ، تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.