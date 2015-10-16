ضبط 2 طن حديد تسليح مجهول المصدر داخل مخزن مواد بناء بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط 2 طن حديد مجهول المصدر بمخزن مواد بناء بقرية قويسنا البلد، وذلك قبل بيعهم فى السوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرعقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين يفيد ضبط 2 طن حديد مجهول المصدر بمخزن مواد بناء بقرية قويسنا البلد، وذلك قبل بيعهم فى السوق السوداء ، تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.