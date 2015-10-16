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ضبط 1493 مخالفة مرورية و13 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى البحيرة

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ضبط 1493 مخالفة مرورية و13 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى البحيرة ضبط 1493 مخالفة مرورية و13 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات فى البحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث عن ضبط 13 شخصًا وبحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة، كما تم ضبط 120 متهمًا هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1493 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه و إنتهـاء رخصـة قيـادة ،كما تمكنت الحملة من ضبط 3 سيارات مبلغ بسرقتها.

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء هانى خير، مدير المرور، والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.
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