أمن الإسكندرية يكشف غموض سقوط شاب من أعلى عقار بشاطئ النخيل

كشفت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، غموض حادث مصرع الشاب مصطفى.ج.م إثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة شاطئ النخيل.

من جانبه، قال اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية إنه ونظرًا لما اتسم به الحادث من خطورة إجرامية تمثلت فى التعدى على النفس تم وضع خطة بحث لكشف غموض الحادث وتحديد الجناة وضبطهم أوكل تنفيذها لفريق بحث ضم مجموعة من ضباط قسم المباحث الجنائية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية.

وتوصلت جهود البحث، إلى أن مرتكبى الحادث كل من أمين.م.ا.م 21 سنة عامل مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة، ومحمد.م.ا.م 18 سنة عامل مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة "شقيق الأول"، ومصطفى.م.م.ا 44 سنة عامل مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة، ورحاب.ا.ج.ا 22 سنة عاملة مقيمة دائرة قسم شرطة أول العامرية "طليقة الأول"، ومحمد.ش.ا.ض 30 سنة مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة، ومحمد.ع.م.ع 18 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة، ومحمود.ر.م.م 21 سنة مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة "هارب".

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين عدا السابع، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الواقعة، وأضاف الأول أنه قد اتفق مع باقى المتهمين على استدراج المجنى عليه لإحدى الشقق المفروشة المستأجرة بمنطقة أكتوبر عن طريق المتهمة الرابعة وذلك لسرقته كرهًا عنه وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة لابتزازه والتحصل منه على مبالغ مالية كبيرة.

ويوم الحادث قاموا باستدراجه إلى الشقة سالفة الذكر وأثناء تواجده بها رفقة المتهمة الرابعة حضر للشقة المتهمان "الثانى والسادس" وأوهموا المجنى عليه بأنهم من أسرة أصحاب الشقة وقاما بالاتصال بالمتهمين "الخامس والسابع" اللذان حضرا وقررا له بأن أحدهما خطيب المتهمة الرابعة ومالك الشقة وقاموا بابتزاز المجنى عليه وإيهامه بأنه قاموا بتصويره رفقة الفتاة وأكرهوه على التوقيع على عدد "3" إيصالات أمانة على بياض والاستيلاء على الفيزا كارت والتحصل منه على الرقم السرى الخاص بها وتوجهوا لصرف مبالغ مالية باستخدام الفيزا كارت وعند علمهم بقيام المجنى عليه بإعطائهم رقما سريا خاطئا للفيزا قام كل من المتهمين الأول والسابع بالتعدى على المجنى عليه بالضرب للتحصل على الرقم السرى الصحيح وأثناء ذلك أسرع المجنى عليه ناحية إحدى شرفات الشقة للاستغاثة بالجيران فقاما بالاشتباك معه ودفعه من النافذة خشية افتضاح أمرهم مما أدى إلى سقوطه ووفاته.

بإرشادهم تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وعدد "3" إيصالات أمانة على بياض موقع عليها بإمضاء المجنى عليه، وجارٍ عرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة.

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