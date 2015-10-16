حكومة طرابلس:رئيس مخابرات القذافى وأبوعجيلة مشتبه فى ضلوعهما بقضية لوكربى

قال المتحدث باسم حكومة طرابلس اليوم الجمعة أن المشتبه بهما الجديدان فى قضية لوكربى هما عبد الله السنوسى رئيس مخابرات القذافى ومحمد أبو عجيلة .

وفى سياق متصل أعلن الادعاء العام الاسكتلندى أمس الخميس إن محققين اسكتلنديين وأمريكيين تعرفوا على ليبيين مشتبه بهما يعتقد أنهما تورطا فى تفجير طائرة قرب قرية لوكربى الاسكتلندية قبل 27 عاما فى حادث قتل فيه 270 شخصا.

وانفجرت طائرة الركاب التابعة لشركة بان امريكان فى رحلتها رقم 103 فوق لوكربى فى 21 ديسمبر كانون الأول 1988 فى طريقها من لندن إلى نيويورك. وفى 2001 حكم على الليبى عبد الباسط المقرحى بالسجن مدى الحياة وهو الشخص الوحيد الذى أدين فى التفجير.

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