أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حكومة طرابلس:رئيس مخابرات القذافى وأبوعجيلة مشتبه فى ضلوعهما بقضية لوكربى

Google+ Print
حكومة طرابلس:رئيس مخابرات القذافى وأبوعجيلة مشتبه فى ضلوعهما بقضية لوكربى حكومة طرابلس:رئيس مخابرات القذافى وأبوعجيلة مشتبه فى ضلوعهما بقضية لوكربى
قال المتحدث باسم حكومة طرابلس اليوم الجمعة أن المشتبه بهما الجديدان فى قضية لوكربى هما عبد الله السنوسى رئيس مخابرات القذافى ومحمد أبو عجيلة .

وفى سياق متصل أعلن الادعاء العام الاسكتلندى أمس الخميس إن محققين اسكتلنديين وأمريكيين تعرفوا على ليبيين مشتبه بهما يعتقد أنهما تورطا فى تفجير طائرة قرب قرية لوكربى الاسكتلندية قبل 27 عاما فى حادث قتل فيه 270 شخصا.

وانفجرت طائرة الركاب التابعة لشركة بان امريكان فى رحلتها رقم 103 فوق لوكربى فى 21 ديسمبر كانون الأول 1988 فى طريقها من لندن إلى نيويورك. وفى 2001 حكم على الليبى عبد الباسط المقرحى بالسجن مدى الحياة وهو الشخص الوحيد الذى أدين فى التفجير.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365