أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

ABC أشرفية تفتح جناحاً خاصاً للرجال

Google+ Print
ABC أشرفية تفتح جناحاً خاصاً للرجال ABC أشرفية تفتح جناحاً خاصاً للرجال

الجمعة 16-10-2015 15:03

بيروت- سيدتي نت

إفتتحت ABC الشركة اللبنانية الرائدة في تجارة التجزئة في ABC أشرفية جناحاً خاصاً للرجال وذلك داخل المتجر الرئيس الخاص بها. يتميز الجناح الجديد الذي صمّمه مكتب الهندسة الرائد عالمياًKinnersley Kent Design بديكورٍ خلاب يعكس روح الأناقة بقالبٍ عصري. ويؤمّن للرجل تجربة تسوّق فريدة من نوعها ومروحة واسعة من الخدمات ، حيث أصبح بإمكانه إيجاد كافة إحتياجاته في مكانٍ واحد بتوقيع أشهر الماركات العالمية.
وتعاونت ABC مع المؤسسة الغير ربحية House of Today ، وهي منصة للإبداع اللبناني حيث أشرفت على تصميم مجموعة مختارة من القطع المميزة، والتي صممت خصيصاً إحتفاءً بافتتاح الجناح الرجالي الجديد في ABC أشرفية.
يحتوي الجناح الجديد على عدد كبير من العلامات التجارية االفاخرة والمتنوعة تلبي ذوق الرجل الأنيق والعصري. الى جانب مروحة واسعة من الخدمات مثل تلميع الأحذية وتصفيف الشعر والحياكة، وحيزاً خاصاً للقراءة والترفيه ليكون مقصداً للتسوق واللقاءات لقضاء أفضل الأوقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي