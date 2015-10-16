ABC أشرفية تفتح جناحاً خاصاً للرجال

بيروت- سيدتي نت

إفتتحت ABC الشركة اللبنانية الرائدة في تجارة التجزئة في ABC أشرفية جناحاً خاصاً للرجال وذلك داخل المتجر الرئيس الخاص بها. يتميز الجناح الجديد الذي صمّمه مكتب الهندسة الرائد عالمياًKinnersley Kent Design بديكورٍ خلاب يعكس روح الأناقة بقالبٍ عصري. ويؤمّن للرجل تجربة تسوّق فريدة من نوعها ومروحة واسعة من الخدمات ، حيث أصبح بإمكانه إيجاد كافة إحتياجاته في مكانٍ واحد بتوقيع أشهر الماركات العالمية.

وتعاونت ABC مع المؤسسة الغير ربحية House of Today ، وهي منصة للإبداع اللبناني حيث أشرفت على تصميم مجموعة مختارة من القطع المميزة، والتي صممت خصيصاً إحتفاءً بافتتاح الجناح الرجالي الجديد في ABC أشرفية.

يحتوي الجناح الجديد على عدد كبير من العلامات التجارية االفاخرة والمتنوعة تلبي ذوق الرجل الأنيق والعصري. الى جانب مروحة واسعة من الخدمات مثل تلميع الأحذية وتصفيف الشعر والحياكة، وحيزاً خاصاً للقراءة والترفيه ليكون مقصداً للتسوق واللقاءات لقضاء أفضل الأوقات.