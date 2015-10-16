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تراجع كارثي في أناقة "أصالة" فما هو السبب؟

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تراجع كارثي في أناقة "أصالة" فما هو السبب؟ تراجع كارثي في أناقة "أصالة" فما هو السبب؟

الجمعة 16-10-2015 15:15

لاحظنا في الأعوام الأخيرة تقدّماً ملحوظاً في أناقة الفنانة الكبيرة "أصالة"، وفي إطلالاتها التي باتت أكثر عصرية وأكثر ملاءمة لقوامها الصغير. غير أنّها، ومنذ مدّة، عادت لتختار إطلالات كارثية، لم تناسب سنّها، ولا مركزها، ولا حتى قوامها، فما هو السبب يا ترى؟!
على ما يبدو، فإن أصالة قد غيّرت الفريق الذي يهتم بإطلالتها وأناقتها، وهذا الفريق الجديد، كما هو واضح، غير بارع في اختيار إطلالات ملائمة لها، حيث، وكما لاحظنا، فإنّ خيارتها الأخيرة مُبهرجة وفيها الكثير من عدم التجانس.

مثلاً، الإطلالة التي اختارتها بشكل كامل باللون الازرق الفاتح بدت أشبه بملابس للنوم، أو للمنزل. كما الثوب الأبيض، الذي يشبه في تصميمه الجلابية، لم يناسبها أبداً، وبدا تصميمه خفيفاً، وبخاصة مع الشراشيب في أسفله. والفستان الأسود الذس اختارته من "بالمان" Balmain والذي دخل في تصمميه قماش الأورغانزا اللامع، أيضاً بدا مُبالغاُ به، وبخاصة مع زينة الرأس من الكريستال، والتي اعتمدتها أيضاً مع لوك فوضوي من سروال الجينز وسترة بيضاء وحزام زيّنته وردة. كما اختارت مؤخرا إطلالة مستوحاة من الثمانينيّات مع قميص ملوّن وتنورة قصيرة سوداء، واعتمدت تسريحة شعر من تلك الحقبة أيضاً، وبرأيي، فهي بدت بالفعل قديمة الطراز وغير عصرية أو أنيقة.
نحن نحب أصالة كثيراً ونفخر بها وبصوتها، لذلك ننصحها بأن تتخلى عن الإطلالات المُبهرجة، وأن تعتمد لوك هادئاً وأنيقاً، يناسب مكانتها وكونها إحدى أهم نجمات الوطن العربي.

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