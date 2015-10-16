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بالفيديو.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى الإسكندرية

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بالفيديو.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى الإسكندرية بالفيديو.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى الإسكندرية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، مقطع جديد بعنوان “حتى لا ننسى جرائم الإخوان”، لتوثيق إرهاب الجماعة، وتعديهم على المواطنين فى الإسكندرية .

ويرصد الفيديو الجرائم الارهابية لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالاعتداء على المواطنين فى الإسكندرية وإطلاق النيران الحية تجاة المواطنين وقوات الأمن وتخريج الممتلكات العامة والخاصة ، وإلقاء الأطفال من أعلى العمارات.

بالفيديو.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق المصريين

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- بالفيديو.. جرائم الإخوان فى حق المصريين .. إرهاب كمان وكمان

- بالفيديو.. "حتى لا ننسى".. جرائم الإخون

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مصر 365

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