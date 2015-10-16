بالفيديو.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى الإسكندرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، مقطع فيديو جديد بعنوان “حتى لا ننسى جرائم الإخوان”، لتوثيق إرهاب الجماعة، وتعديهم على المواطنين فى الإسكندرية .إعلان - Ads إعلان - Ads
ويرصد الفيديو الجرائم الارهابية لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالاعتداء على المواطنين فى الإسكندرية وإطلاق النيران الحية تجاة المواطنين وقوات الأمن وتخريج الممتلكات العامة والخاصة ، وإلقاء الأطفال من أعلى العمارات.
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