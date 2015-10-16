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"العليا للانتخابات": إنهاء كافة الاستعدادات لتصويت المصريين بالخارج

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"العليا للانتخابات": إنهاء كافة الاستعدادات لتصويت المصريين بالخارج "العليا للانتخابات": إنهاء كافة الاستعدادات لتصويت المصريين بالخارج
أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، أنها فى حالة انعقاد دائم ومستمر حتى انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتائج.

وقال المستشار عادل الشوربجى، عضو اللجنة العليا للانتخابات، لـ"اليوم السابع" إن اللجنة تتابع كل الاستعدادات لإجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015، وتتواصل مع كل الأجهزة والجهات المعنية بالدولة للتنسيق بشأن إتمام المرحلة الأولى، لافتا إلى أن اللجنة العليا أنهت كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج والتى ستبدأ غد السبت، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأضاف الشوربجى أن اللجنة العليا أرسلت بطاقات إبداء الرأى بانتخابات مجلس النواب إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج عن طريق وزارة الخارجية، وتسلمت السفارات والقنصليات التى ستجرى فيها الانتخابات كل الأوراق والأدوات الخاصة بالعملية الانتخابية، وكل الأمور جاهزة تماما لبدء التصويت للمصريين بالخارج غدا، والذى سيبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، بحسب توقيت كل دولة، مع مراعاة وجود ساعة راحة فى منتصف اليوم، تبدأ من الساعة الثانية والنصف ظهرا إلى الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وأشار عضو اللجنة العليا للانتخابات إلى أن السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية يحلون محل القضاة فى الإشراف على انتخابات المصريين بالخارج، وأن منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية ستتابع الانتخابات بالخارج من خلال متابعيها الحاصلين على تصريح من اللجنة العليا.


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