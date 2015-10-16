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عاصم عبد الماجد: حزب النور "منافق" ويكذب على الله ورسوله

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عاصم عبد الماجد: حزب النور "منافق" ويكذب على الله ورسوله عاصم عبد الماجد: حزب النور "منافق" ويكذب على الله ورسوله
واصل عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية الهارب خارج البلاد، مهاجمته للدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، واصفا إياهم بـ"المنافقين"، مشيرا إلى أن السلفيين يكذبون على الله ورسوله.

وأشار "عبد الماجد" فى تصريحات نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إلى أن حزب النور يستند فى موقفه على قاعدة تقليل المفاسد وتحقيق المصالح، مضيفاً: "قضية المصالح والمفاسد هذه من أكبر الأبواب التى يدخل منها الزنادقة لهدم الدين!!.

وقال: "حزب النور يعمدون إلى ما تهواه الأنفس وتلتذ له فيزعمونه مصلحة، وإلى ما تنفر منه الأنفس لمشقته أو مخالفته الهوى فيعدونه مفسدة، بغض النظر عن حكم الشرع بالجواز أو الحظر أو اعتبار الشرع لذلك من عدمه.

وقال "عبد الماجد": "يا أتباع حزب النور، صدقوا كتاب ربكم، صدقوا نبيكم، ولا تصدقوا أحباركم ورهبانكم!!

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مصر 365