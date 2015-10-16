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السفارة الأمريكية بالقاهرة: نتطلع للعمل مع مصر بمجلس الأمن

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السفارة الأمريكية بالقاهرة: نتطلع للعمل مع مصر بمجلس الأمن السفارة الأمريكية بالقاهرة: نتطلع للعمل مع مصر بمجلس الأمن
أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع للتعاون مع الدول التى تم انتخابها كعضو غير دائم فى مجلس الأمن الدولى لمعالجة القضايا الأساسية للسلم والأمن الدوليين.

وكان الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية بالقاهرة عبر "تويتر " قد نشر نص تصريحات باور، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع وبقية الدول المنتخبة كأعضاء غير دائمين بمجلس الأمن.

وجاء فى نص التصريح " هناك الكثير من العمل للقيام به ، بما فى ذلك تعزيز التقدم فى البلدان الخارجة من سنوات من عدم الاستقرار ، مثل هايتى وليبيريا، ومعالجة الصراعات التى تنذر بزعزعة استقرار البلدان و المناطق، كما هو الحال فى جمهورية أفريقيا الوسطى ومالى، معالجة الأزمات الجارية فى أماكن مثل سوريا وليبيا وجنوب السودان، الذين بحاجة دائمة إلى حلول سياسية على وجه السرعة ، وتحسين قدرة الأمم المتحدة على القيام بعمليات السلام الدولية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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