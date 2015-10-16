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ضبط 19 هارب من أحكامٍ قضائية و13 مُسجل خطر في السويس

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ضبط 19 هارب من أحكامٍ قضائية و13 مُسجل خطر في السويس ضبط 19 هارب من أحكامٍ قضائية و13 مُسجل خطر في السويس

صورة أرشيفية

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملةٍ أمنية مُوسعة، أمس “الخميس”، من ضبط 19 من الهاربين من أحكامٍ قضائية.

وكان اللواء جمال موسى عبدالبارئ، مدير أمن السويس، قد أصدر تعليماتٍ لإدارة البحث الجنائي برئاسة العميد محمد والي، ورئيس المباحث، محمد شرباش، بشن حملاتٍ مُوسعة، لضبط الخارجين على القانون، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 88 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 13 مُسجل خطر، و10 دراجة بُخارية بدون لوحاتٍ معدنية، وذلك أثناء تمشيط عددٍ من الأحياء.

وتم التحفظ على المتهمين، وجاري تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

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