تسليم 6 محطات مياه شرب وبئرين بتكلفة إجمالية 39 مليون جنيه في الوادي الجديد‎

صرح المهندس سيد محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، أن مركز ومدينة الداخلة، قد قام بتسليم مواقع إنشاء 6 محطات مياه شرب جديدة، وبئرين بمناطق التوسعات العمرانية بالمركز للشركات المُنفذة بتكلفة إجمالية 39 مليون جنيه.

وقال “سيد”، إنه سيتم إنشاء 6 محطات مياه شرب بقرى:” عين عثمان بالراشدة – الجيزة بقرى عزب القصر – القصر – والأمان بقرى غرب الموهوب – ومنطقة الشبابة بمدينة موط – منطقة التوسعات – الإمتداد العمراني بموط”، وذلك تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربي، وبتكلفة 3 مليون جنيه، بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

وأضاف “سيد”، أنه سيتم حفر بئرين شراب بمنطقة الإمتداد العمراني بمدينة موط بمركز الداخلة، وقرية الأمان بقرى غرب الموهوب، لخدمة عملية التوسعات العمرانية، التي تقوم بها جمعيات الإسكان بمدينة موط .