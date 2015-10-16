بالفيديو.. إجبار طالبة على تناول القمامة من قبل زميلاتها

التقط مقطع فيديو صادم لطالبة صينية أجبرت على تناول الفضلات من سلة القمامة من قبل زميلاته داخل فصل بإحدى المدارس الصينية، وسط ضحكات وسخرية بقية الطلاب.

ويظهر في المقطع الذي انتشر انتشاراً واسعاً على الإنترنت منذ الأربعاء، طالبة ترتدي ملابس مدرسية تحني ركبتها على الأرض، تغمس وجهها داخل سلة قمامة موجودة داخل فصل دراسي، تقوم وتنحني عدة مرات، لتلتقط القمامة، بادياً على وجهها نظرات حزن وأسى شديدين، جراء تصرف زميلاتها المهين لها أمام الآخرين، نقلاً عن موقع “24″ الإماراتي.

ويظهر في المقطع أيضاً طالبة أخرى تصرخ في وجه الفتاة “المتضررة” وتأمرها بوضع وجهها في سلة القمامة، واضعة قدمها على رقبتها عدة مرات، فيما يقوم زملاء آخرين بتصوير المشهد بأجهزتهم المحمولة، بحسب موقع ميرور البريطاني.

ولم يتضح اسم المدرسة التي حدثت فيها تلك الواقعة بعد، ولم يذكر الموقع عما إذا كانت إدارة المدرس اتخذت إجراءً إدارياً إزاء تلك الطالبات لاسيما بعد انتشار الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، أو عما إذا كانت الطالبة المتضررة قد توجهت إلى الشرطة فيما بعد مع ذويها لتقديم شكوى ضدهن.

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