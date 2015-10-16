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لاعب تشيلسي السابق عن مورينيو: كان لابد من الاستغناء عن ' هذا الشخص ' والتعاقد مع هذا المدرب

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لاعب تشيلسي السابق عن مورينيو: كان لابد من الاستغناء عن ' هذا الشخص ' والتعاقد مع هذا المدرب لاعب تشيلسي السابق عن مورينيو: كان لابد من الاستغناء عن ' هذا الشخص ' والتعاقد مع هذا المدرب

يرى كريج بيرلي لاعب تشيلسي السابق أن إقالة جوزيه مورينيو مدرب الفريق الحالي كانت ضرورية بعد النتائج المخيبة في الدوري والمشاكل التي تسببت في إيقافه.

وخسر تشيلسي حامل اللقب أربع مباريات من أول ثماني جولات ويحتل المركز الـ16 بثماني نقاط فقط في واحدة من أسوأ بدايات الفريق للدوري والمدرب البرتغالي على الإطلاق.

وعاقب الاتحاد الإنجليزي مورينيو بالإيقاف مباراة ووقع عليه غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني بعدما انتقد أداء الحكم في مباراة خسرها على ملعبه 3-1 ضد ساوثهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري.

وقال بيرلي لبرنامج توك سبورت التلفزيوني الإنجليزي:"منذ أسبوعين ووسط كل هذا الهراء الذي يحدث قلت إن تشيلسي لابد أن يتخلص من هذا الشخص في التو".

وأضاف "يورجن كلوب كان متاحا وكان لابد لتشيلسي جلبه قبل أن يتعاقد مع ليفربول. لا أقول إن مورينيو لابد أن يرحل بسبب النتائج السلبية لكن نظرا لسلوكه الذي يؤثر على شكل الفريق أمام الجميع".

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