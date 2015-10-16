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سقوط عشرات القتلى والجرحى فى قصف للطيران الروسى على مستشفى بريف حلب

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سقوط عشرات القتلى والجرحى فى قصف للطيران الروسى على مستشفى بريف حلب سقوط عشرات القتلى والجرحى فى قصف للطيران الروسى على مستشفى بريف حلب

>أفادت مصادر فى المعارضة السورية، اليوم الجمعة، بوقوع عشرات القتلى جراء قصف روسى على مستشفى فى ريف حلب.

ونقلت قناة (العربية) عن المصادر قولها "إن عشرات القتلى سقطو خلال قصف للطيران الروسى استهدفت مشفى الحاضر بريف حلب الجنوبي".
>وأضافت المصادر أن الغارات طالت أيضا للمرة الأولى مناطق قرب دمشق وتحديدا حى جوبر دمشق دعما لمحاولات قوات النظام اجتياح هذا الحي.
>ومن جانبها، ذكرت لجان التنسيق المحلية فى سوريا بقيام الطيران الروسى بشن عدة غارات جوية على بلدة العسيفى الريف الجنوبى وعلى بلدة الزيارة شمالى بلدة نبل فى الريف الشمالي، مضيفة أن طيران الأسد المروحى قصف بالألغام البحرية قرية تل الطوقان فى ريف حلب الجنوبي.
>وفى حمص قصف مدفعى عنيف يستهدف المنازل فى قرية السعن الأسود من حاجز سوق الغنم التابع لقوات الأسد .. ووقع فى ريف دمشق شهيدان وحوالى عشرون جريحا نتيجة السيارة المفخخة التى انفجرت فى بلدة التل.
>و أعلن المرصد السورى أن القوات الحكومية مدعومة بالمقاتلات الروسية تستهدف ريف حلب الجنوبي.
>ذكرت ذلك قناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الجمعة دون المزيد من التفاصيل.
>وكان المرصد السورى قد أعلن مقتل 46 شخصا، جراء عمليات القصف والاشتباكات بين قوات النظام السورى وفصائل المعارضة فى عدة مناطق بريف حمص الشمالي.
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مصر 365

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